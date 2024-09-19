Преступный сговор на юге Карелии: холодильник, кухонные принадлежности, смарт-часы молодые люди заказали и украли в пункте выдачи

Жителям Сортавалы грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В дежурную часть полиции Сортавалы поступило заявление о краже из пункта выдачи заказов. Недобросовестные покупатели не оплатили заказ на крупную сумму и перестали выходить на связь, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершила молодая пара – 19-летние юноша и девушка. Они дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

По версии полиции, местные жители, заведомо зная, что у них нет денег, заказали различные товары, а затем пожаловали в пункт выдачи, чтобы их забрать.

Когда кассир сообщил, что на банковской карте недостаточно средств для оплаты, подозреваемый пообещал положить деньги через несколько минут. Но перед этим он попросил подождать, пока отнесёт товары в машину.

Вместо этого, молодой человек и его спутница уехали с заказами. Также они предприняли ряд маневров, чтобы отвести от себя подозрения, однако это им не помогло. Пара незаконно получила: холодильник, различные кухонные принадлежности для приготовления пищи, одежду, смарт-часы, а также вещи для собак.



Общий ущерб исчисляется несколькими десятками тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Возбуждены уголовные дела.

Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.