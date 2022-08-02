Претендент на пост главы Карелии, потративший больше всего денег на выборы, выбыл из гонки

Количество денег, которые потратили на предвыборную кампанию кандидаты в губернаторы Карелии, не обязательно гарантирует, что они пройдут всю дистанцию.

Претенденты на пост главы Карелии потратили из своих избирательных фондов 113 млн рублей на организацию предвыборной кампании. Такая сумма указана в официальном отчете Центральной избирательной комиссии республики.

Больше всех израсходовал Михаил Федоров от партии «Новые люди» — 54,2 млн рублей, весь избирательный фонд. Он уже не участвует в предвыборной кампании. ЦИК отказала ему в регистрации из-за того, что он предоставил недостаточное количество достоверных подписей депутатов и глав муниципальных образований в свою поддержку.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».