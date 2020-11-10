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Претендовать на звание "Благотворителя года" смогут борцы с коронавирусом в Петрозаводске

Новости. Общество
08:05, 11 Ноября 2020
фото: pixabay
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"Центр развития молодёжных и общественных инициатив" объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Благотворитель года" - в нем могут участвовать жители города и организации Петрозаводска, которые занимаются благотворительностью.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- "Предприятие – благотворитель года";

- "Некоммерческая организация - благотворитель года";

- "Благотворитель года – "Старшее поколение";

- "Благотворитель года – "Дети";

- "Благотворитель года – "Социальные программы";

- "Благотворитель года – "Средства массовой информации".

Кроме того, есть отдельная номинация для тех, кто проявил себя во время пандемии коронавируса.  Она называется "Организация высокой социальной эффективности в период пандемии коронавируса Covid-19".

Заявки на соискание премии принимаются до 1 декабря

"Мы благодарим уникальных, милосердных, щедрых людей и организации, кто в течение 2020 года внёс существенный благотворительный вклад в адресную помощь людям и развитие благотворительности в Республике Карелия", - говорится в сообщении организаторов конкурса.

В их числе "Центр развития молодёжных и общественных инициатив" и КРО "Российский Красный Крест" при поддержке администрации Петрозаводска и Общественной палаты Карелии.

Церемония награждения победителей пройдет 11 декабря.

 

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