Претензии к петрозаводской «Золушке» предъявили в Роспотребнадзоре Карелии

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства обнаружены в детском саду «Золушка» в Петрозаводске.

В петрозаводском детском саду «Золушка» не хватает сушильных шкафов, умывальников и помещения для хранения моющих средств. На эти нарушения обратил внимание Роспотребнадзор и выдал предписание об их устранении. Однако, меры приняты не были. Ведомство обратилось в суд.

— Установлено, что в ходе проверок в детском саду на ул. Титова были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: не обеспечено выполнение ряда требований к отделке и оборудованию цехов пищеблока, часть раздевальных групп не оборудована сушильными шкафами, ряд санузлов в группах не оборудован достаточным количеством умывальников (раковин), один из санузлов не обеспечен отдельным местом (помещением) для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающим доступ к нему детей, — сообщили в ведомстве.

Суд признал бездействие администрации детского сада незаконным, обязал устранить нарушения до 31 декабря 2029 года. Профинансировать работы должна будет администрация города. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности. В 2018 году была обнаружена крысиная нора у входа в дворницкую в здании прачечной (на территории детского сада по адресу Дзержинского, 4-а), выявлены следы грызунов возле прачечной и со стороны гаражей, обнаружен труп крысы. Эффективных мер по истреблению грызунов не принималось. Вина была доказана, суд назначил наказание в виде предупреждения.

Напомним, ранее мировой суд Петрозаводска оштрафовал детский сад № 115 за несоблюдение санитарных норм.