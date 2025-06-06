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Претензии почти на миллиард рублей направлены должникам «Петербургтеплоэнерго»

Новости. Общество
13:42, 30 Июня 2025
фото: © ООО «Петербургтеплоэнерго»

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Почти 10 тыс. претензий на общую сумму 959 млн рублей направило «Петербургтеплоэнерго» с начала текущего года потребителям, своевременно не оплачивающим счета за поставку тепла и горячей воды.

Должникам напоминают о необходимости погасить образовавшуюся задолженность и предупреждают о последствиях, наступающих, если этого не сделать.

Если реакции на претензию не поступает, задолженность взыскивается в судебном порядке. В 2025 году «Петербургтеплоэнерго» направило в суды более 9 тыс. заявлений на общую сумму 241,5 млн рублей. Более 111 млн уже взыскано. Однако бывает, когда на должников не действует и судебное решение. Тогда судебные приставы могут обратить взыскание на имущество должника, куда относятся банковские счета, автомобили, квартиры. В текущем году сотрудники компании совместно с судебными приставами уже провели 14 выездов к потребителям. Всего за неполные полгода 2025 года приставы посетили 162 должника. Должникам вручены акты о совершении исполнительных действий, требования о явке к приставу-исполнителю, а также квитанции на оплату задолженности. Представители службы разъяснили порядок взыскания средств по исполнительным листам, включая возможность удержания из заработной платы или пенсий с сохранением прожиточного минимума. По итогам рейдов были достигнуты договорённости об оплате в ближайшее время.

В «Петербургтеплоэнерго» готовы идти навстречу потребителям, накопившим задолженность, предоставляя возможность заключения соглашений о рассрочке платежей.

Для заключения соглашения о рассрочке необходимо направить в компанию заявление, приложив копии документа, удостоверяющего личность, правоустанавливающих документов, а также заполненную форму согласия на обработку персональных данных.

Заявление и необходимые документы можно направить следующими способами:

- по электронной почте: officeRKP@ptenergo.ru

- по почте: 185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, стр. 5.

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