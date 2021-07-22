Презерватив помог австралийке выиграть золото Олимпиады

Презерватив помог австралийке Джессике Фокс выиграть золотую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Buzzfeed.

Австралийка нашла альтернативное предназначение полученному в Олимпийской деревне презервативу, который организаторы попросили не использовать по назначению, чтобы не заразить друг друга коронавирусом. С его помощью она починила поврежденный нос своего каяка.

Фокс победила с результатом в 105,04 секунды. Второй стала британка Мэллори Франклин. Бронзу завоевала немка Андреа Херцог. Россиянка Алсу Миназова не смогла пробиться в финал соревнований.