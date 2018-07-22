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Новости. Общество
13:01, 22 Июля 2018

"Прежде чем такие законопроекты принимать, надо знать, в какой ситуации живет наш народ"

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Как в Законодательном собрании Карелии обсуждали грядущую пенсионную реформу.

С резкой критикой грядущей реформы выступил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил он. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база?"

Соловьев привел в пример ГУП РК "Мост", 700 работников которого были уволены и остались без зарплаты и "перспектив".

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? – продолжил он. – Да ни о каком. Прежде чем такие законопроекты принимать, надо знать, в какой ситуации живет наш народ. Много говорится, что пенсионеры работают. Да, они работают, потому что им не хватает (средств). Если прожиточный минимум сегодня для пенсионера 11 тысяч рублей, а он получает 12, 13, 14 тысяч, то сами понимаете, почему они идут работать. Если взять среднюю семью, то у людей не хватает денег до прожиточного минимума, поэтому они вынуждены подрабатывать. Вот с такой базой разве можно выходить на повышение пенсионного возраста?"

Что сказал по поводу пенсионной реформы председатель совета ветеранов Карелии Николай Черненко и представитель фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Валерий Шоттуев, а также другие участники заседания в Заксобрании, где обсудили возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста, читайте в материале "Население России никогда не жило хорошо".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-07-22 14:00:38
Еще бы чиновник не был за ? Он получает хорошо зачем ему пенсия,а народ можно дурить сколько уже раз по пенсионной реформе били? Одни говорят 12тыс с год прибавят другие говорят 1тыс в год где правда?
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