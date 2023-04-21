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Президент Финляндии: «Ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России»

Новости. Общество
13:10, 07 Июля 2023
фото: Фото: Michael Campanella / Getty Images

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Саули Ниинисте добавил, что «это не оказалось эффективным инструментом».

Уход финских компаний из России оказался неэффективным, признался в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Le Monde. Его слова цитирует ТАСС.

«Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом», — констатировал он, добавив, что страны за пределами Европы «продолжают вести торговлю с РФ».

Ниинистё добавил, что Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции «разрушат российскую экономику». «На Западе считали, что санкции приведут к обрушению российской экономики. Некоторые полагали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе представляли», — сказал финский лидер.

По мнению Ниинистё, попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» не ослабила Россию. «Президент России Владимир Путин использовал эту возможность для заявлений патриотического характера, призвав граждан страны объединиться. Не думаю, что мятеж сказался на его позициях. Он сохраняет контроль», — заявил президент Финляндии.

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