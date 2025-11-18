Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

Ранее мы писали, что на крупнейшем финском полигоне «Роваярви», расположенном в 100 км от границы с РФ, начались масштабные военные учения.

— Когда бы ни наступил этот момент [для прямых переговоров], а он наступит на определённом этапе <...>, это нужно будет скоординировать, — подчеркнул он.

Однако, отвечая на вопрос о том, должны ли главы европейских государств напрямую взаимодействовать с Владимиром Путиным, политик отметил, что рано или поздно им придётся к этому прийти.

— [Президент США Дональд] Трамп прибегает либо к «кнуту», либо к «прянику». Он пытался применить «пряник» на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом РФ] Путиным. Когда он понял, что Россия не планирует сдвигаться с места, он пустил в ход «кнут», — сказал финский лидер.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Вашингтону следует усилить давление на Москву и ввести новый пакет антироссийских санкций для «приближения перемирия» на Украине. Своё мнение он озвучил в интервью американскому изданию «Politico» .

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.