Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Кинотетрис
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц пластика в чайных пакетиках

00:10

Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

23:50

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе вновь проиграла МХК «Спартак MAX»

22:31

22:20

В Госдуме разъяснили правила выплаты «тринадцатой зарплаты»

22:02

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

21:02

В регионах России начинают ограничивать продажи энергетиков

20:15

Прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков

19:10

Выступающие со стендапом многодетные мамы готовят программу ко Дню матери

18:32

Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

18:01

В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

17:43

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

17:33

Две карельские школы отмечены знаками качества

17:19

Снег, северный ветер и до -18°С обещают в Карелии 19 ноября

17:06

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

16:32

72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

16:24

Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

16:19

«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

16:15

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

16:01

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

15:55

«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

15:45

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

15:31

Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

15:16

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

15:04

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

14:53

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

14:48

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

14:20

Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

14:01

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

13:46

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

13:32

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

13:29

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

13:16

У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

13:02

17-летний подросток пропал в Петрозаводске

12:47

В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

12:32

Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

12:07

В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

12:03

Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие

11:53

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

11:33

В Минздраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

11:18

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

11:11

Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

10:45

Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

10:37

В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

10:13

На пожаре в частном доме в Костомукше погибла кошка

09:59

Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей

09:35

Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

08:59

В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

08:39

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

08:21

Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

08:03

В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

07:42

Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

07:21

Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

07:01

Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

06:39

На Соловках построят современный спорткомплекс

Глава Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новый пакет антироссийских санкций.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Вашингтону следует усилить давление на Москву и ввести новый пакет антироссийских санкций для «приближения перемирия» на Украине. Своё мнение он озвучил в интервью американскому изданию «Politico».

— [Президент США Дональд] Трамп прибегает либо к «кнуту», либо к «прянику». Он пытался применить «пряник» на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом РФ] Путиным. Когда он понял, что Россия не планирует сдвигаться с места, он пустил в ход «кнут», — сказал финский лидер.

Однако, отвечая на вопрос о том, должны ли главы европейских государств напрямую взаимодействовать с Владимиром Путиным, политик отметил, что рано или поздно им придётся к этому прийти.

— Когда бы ни наступил этот момент [для прямых переговоров], а он наступит на определённом этапе <...>, это нужно будет скоординировать, — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что на крупнейшем финском полигоне «Роваярви», расположенном в 100 км от границы с РФ, начались масштабные военные учения.

 

