Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

Глава Финляндии Александр Стубб призвал США ввести новый пакет антироссийских санкций.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Вашингтону следует усилить давление на Москву и ввести новый пакет антироссийских санкций для «приближения перемирия» на Украине. Своё мнение он озвучил в интервью американскому изданию «Politico».
— [Президент США Дональд] Трамп прибегает либо к «кнуту», либо к «прянику». Он пытался применить «пряник» на Аляске и в телефонном разговоре с [президентом РФ] Путиным. Когда он понял, что Россия не планирует сдвигаться с места, он пустил в ход «кнут», — сказал финский лидер.
Однако, отвечая на вопрос о том, должны ли главы европейских государств напрямую взаимодействовать с Владимиром Путиным, политик отметил, что рано или поздно им придётся к этому прийти.
— Когда бы ни наступил этот момент [для прямых переговоров], а он наступит на определённом этапе <...>, это нужно будет скоординировать, — подчеркнул он.
Ранее мы писали, что на крупнейшем финском полигоне «Роваярви», расположенном в 100 км от границы с РФ, начались масштабные военные учения.