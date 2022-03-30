Президент Финляндии считает, что парламент сможет принять решение о вступлении в НАТО без референдума

По словам главы финского государства, сторонникам военного блока достаточно будет набрать две трети депутатских голосов.

Президент Финляндии считает, что финский парламент сможет принять решение о присоединении страны к НАТО даже без проведения референдума. В интервью шведскоязычному каналу Yle, которое вышло в эфир 30 марта, глава соседнего государства заметил, что опросы общественного мнения показывают поддержку вступления страны в НАТО большинством населения. «Я не заметил, чтобы кто-то выступал против результатов опубликованных опросов и заявлял, что статистика на самом деле не раскрывает общей картины», – сказал Ниинисте.

По словам финского президента, сторонникам вступления в НАТО достаточно будет набрать в парламенте две трети депутатских голосов. А это значит, что в случае такого исхода голосования НАТО может оказаться у границ Карелии уже в ближайшем будущем.

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