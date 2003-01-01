РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Новости

Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией

00:10

Супруги Горюновы из Петрозаводска отпраздновали 55-летний юбилей свадьбы

19:03

Морозы до -26°С: прогноз погоды на 2 января

18:01

В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей

17:04

В Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний»

16:06

В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

15:02

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

14:01

Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

12:58

В Петрозаводске в новогоднюю ночь горела квартира на Древлянке

11:31

В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

11:15

В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

10:41

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00
Президент Финляндии в новогоднем обращении высказался об отношениях с Россией
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

Александр Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

фото: © Столица на Онего

В своем новогоднем телеобращении президент Финляндии Александр Стубб высказался о ключевых направлениях внутренней и внешней политики страны. Центральной темой стали отношения с Россией и поддержка Украины. Политика процитировало издание Yle.

Стубб прямо заявил, что «отношения с Россией изменились навсегда, а отношения с США сейчас меняются». Касаясь украинского вопроса, он пообещал, что сделает «все возможное», «чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

При этом финский лидер отметил, что для достижения мира, который, по его мнению, «ближе, чем когда-либо», потребуются компромиссы: нужно «быть готовым к тому, что не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

Внутри страны, по словам Стубба, у Финляндии есть условия для устойчивого роста. Он выразил уверенность, что «финнам не о чем беспокоиться» и в 2026 году «Финляндия покажет еще более высокие результаты», оставаясь «самой счастливой страной в мире». Среди приоритетов он назвал необходимость больше инвестировать в знания, исследования и образование, сфокусироваться на экспорте и поддерживать демократию.

— Этот год мира, экономического роста и заботы мы проведем вместе, — сказал финский лидер в конце выступления.

Обсудить (0) в ленту
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Сотни семей в Петрозаводске стали новоселами жилых комплексов «Баренц Групп» в 2025 году
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение