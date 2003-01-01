Александр Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

В своем новогоднем телеобращении президент Финляндии Александр Стубб высказался о ключевых направлениях внутренней и внешней политики страны. Центральной темой стали отношения с Россией и поддержка Украины. Политика процитировало издание Yle.

Стубб прямо заявил, что «отношения с Россией изменились навсегда, а отношения с США сейчас меняются». Касаясь украинского вопроса, он пообещал, что сделает «все возможное», «чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

При этом финский лидер отметил, что для достижения мира, который, по его мнению, «ближе, чем когда-либо», потребуются компромиссы: нужно «быть готовым к тому, что не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

Внутри страны, по словам Стубба, у Финляндии есть условия для устойчивого роста. Он выразил уверенность, что «финнам не о чем беспокоиться» и в 2026 году «Финляндия покажет еще более высокие результаты», оставаясь «самой счастливой страной в мире». Среди приоритетов он назвал необходимость больше инвестировать в знания, исследования и образование, сфокусироваться на экспорте и поддерживать демократию.

— Этот год мира, экономического роста и заботы мы проведем вместе, — сказал финский лидер в конце выступления.