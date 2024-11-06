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Президент Финляндии выступил против окончания конфликта на Украине по «финской модели»

Новости. Политика
20:30, 07 Ноября 2024
фото: © Alexander Stubb / Fot. AP,Fot. AP

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Александр Стубб возразил против передачи Украиной части территории.

Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 году.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — сказал он на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Стубб таким образом прокомментировал так называемую «финскую модель» для прекращения конфликта на Украине, которая подразумевает передачу части территории России. Финский президент добавил, что подобные исторические аналогии следует использовать с осторожностью.

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