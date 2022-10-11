Президент Финляндии: запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок

Президент Финляндии Саули Ниинистё сделал заявление о туристических визах для россиян.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.

Ниинистё сказал об этом во время пресс-конференции в Вильнюсе, куда он прибыл с рабочим визитом. Как сообщает YLE, президент Финляндии подчеркнул, что запрет «будет действовать столько, сколько необходимо, и не имеет временных рамок».

«На данный момент нет признаков, что нам не понадобится и мы не продолжим (визовый запрет)», — сказал Ниинистё.

Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами.