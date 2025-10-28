РЕКЛАМА
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок
Сегодня 00:10 Политика
Действующий президент Камеруна 92-летний Поль Бийя был переизбран на восьмой семилетний срок, что позволит ему оставаться у власти до почти 100 лет.

фото: © «Вести.ру»

Официальные результаты, объявленные в понедельник конституционным советом страны, подтвердили его победу с 53,66% голосов.

Его основной соперник, бывший союзник Исса Чирома Бакари, набрал 35,19% голосов и сразу же отверг итоги выборов, заявив:

—Выборов не было, это был скорее маскарад. Мы победили однозначно.

— заявил Чирома после объявления результатов.

На фоне оглашения результатов в экономической столице Дуале начались демонстрации.

Выборы сопровождались напряженностью и ограничениями. Власти запретили публичные собрания, а в Дуале были зафиксированы массовые жалобы на ограничение доступа в интернет, которые государственный оператор объяснил «техническим сбоем». В ходе столкновений между силами безопасности и сторонниками оппозиции в городе в воскресенье погибли четыре человека. Бакари также заявил о стрельбе возле его дома в понедельник, где, по его словам, погибли два человека.

Поль Бийя, который является всего лишь вторым президентом Камеруна с момента обретения независимости от Франции в 1960 году, находится у власти с 1982 года. Он считается самым пожилым действующим президентом в мире и самым долго правящим главой государства, не являющимся монархом.

Ранее мы сообщали, что старейший президент в мире будет в восьмой раз баллотироваться на пост главы государства.

Обсудить (0) в ленту
