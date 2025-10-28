Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

Действующий президент Камеруна 92-летний Поль Бийя был переизбран на восьмой семилетний срок, что позволит ему оставаться у власти до почти 100 лет.

фото: © «Вести.ру»