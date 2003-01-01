Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

Указом Президента России житель Карелии Юрий Алексеевич Петров удостоен медали «За спасение погибавших».

Награду от президента ему вручил глава республики Артур Парфенчиков.

— Настоящие герои живут среди нас. Таким и оказался Юрий из поселка Шавань — храбрым, смелым, готовым прийти на помощь! В августе прошлого года на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала прорвало плотину — жизни людей были в опасности. Не раздумывая, капитан-механик на своем судне «Грач» бросился на помощь тонувшим.

Профессионализм, опыт и большое сердце помогли нашему земляку спасти жизни пятерых людей — в том числе и двоих детей. Среди спасённых была и супруга Юрия.

Он не только эвакуировал людей, но и оказывал им первую помощь до приезда медиков. И несмотря на полученные травмы во время спасательной операции, принял потом активное участие в ликвидации последствий ЧС.