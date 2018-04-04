Президент подписал закон о допустимой норме содержания алкоголя в крови водителя

Президент России Владимир Путина подписал закон, регламентирующий допустимую норму содержания алкоголя в крови водителя.

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью КоАП в части штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет при наличии в организме человека этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В настоящее время ответственность по данной статье наступает только после определения 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.

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