Президент поручил расширить категории получателей льгот по ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность распространения льгот по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.

Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи главы государства с Советом законодателей.

"Рассмотреть вопросы... о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) семьям, воспитывающим детей-инвалидов", — говорится в документе.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".