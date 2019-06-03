Президент поручил расширить категории получателей льгот по ипотеке

Новости по теме
Загрузка...
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность распространения льгот по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.
Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам встречи главы государства с Советом законодателей.
"Рассмотреть вопросы... о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) семьям, воспитывающим детей-инвалидов", — говорится в документе.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.05.2019, 08:20
28.05.2019, 14:40
27.05.2019, 09:37
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
Сегодня 09:41
Капитал
При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
31.05.2019 16:20
30.05.2019 15:20
27.05.2019 12:49
Чтиво
31.05.2019 17:20
Без политики
Советы врача Офтальмологического центра Карелии.
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
Сегодня 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии