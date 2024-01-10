Президент поздравил со 100-летием жительницу Петрозаводска

Жительница Петрозаводска Татьяна Вяйневна Каски отметила 100-летний юбилей.
О знаменательном событии рассказали в официальном паблике Республики Карелия.
Жительница Петрозаводска Татьяна Вяйневна Каски отметила 100-летний юбилей. Родилась именинница в Финляндии, а через несколько лет вместе с семьёй переехала в Петрозаводск, чтобы поддержать коммунистическое движение в нашей стране.
Вся трудовая биография Татьяны Вяйневны связана с работой на железной дороге. Женщина добросовестно трудилась, за что была награждена многочисленными грамотами и благодарностями.
Виновница торжества очень активна, любит природу, походы и катание на лыжах. В возрасте 97 лет она впервые прокатилась на горных лыжах.
В день рождения Татьяне Вяйневне вручили персональное поздравление от президента России Владимира Путина, а юбилей женщина отметила в кругу подруг, которые подготовили для нее праздник в ресторане.
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