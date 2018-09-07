Президент предложил сократить продолжительность выплат пособий по безработице

Период выплат пособий по безработице в России сократится с года до шести месяцев для всех, кроме граждан предпенсионного возраста.

Это следует из проекта поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста, внесенного в Госдуму президентом РФ.

Согласно действующему закону "О занятости населения в РФ" безработным гражданам пособие по безработице выплачивается в течение одного года. Президент предложил сократить период выплаты до шести месяцев.

Для тех безработных, кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и кто не успел проработать 26 недель, президент предложил сократить период выплаты пособия с текущих шести до трех месяцев.

Какие еще грядут изменения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".