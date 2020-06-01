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Президент Путин одобрил дату голосования по изменению Конституции России - 1 июля (СРОЧНО)

Новости. Политика
16:50, 01 Июня 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин одобрил дату Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, предложенную ЦИК РФ, - 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ - 1 июля 2020 года. Эту дату главе государства предложила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

При этом отмечается, что голосование состоится при соблюдении беспрецедентных мер обеспечения безопасности граждан.

Чтобы избежать скопления участников голосования на участках 1 июля, в течение 6 дней до этой даты будет организовано досрочное голосование.

Президент призвал граждан принять активное участие в историческом событии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-01 19:13:52
Голосование с сохранением заработной платы или с обнулением?
Zim
2020-06-01 19:08:57
21 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в пояснительной записке к которому ссылается на поправку к Конституции, которая еще принята.
кир
2020-06-01 18:14:37
Вылезли, либерасты. :)
Негодяй
2020-06-01 17:58:57
снова выходной придется объявить? или еще не успели об этом подумать?
Generalus87
2020-06-01 17:31:47
Обнуление пошло
Zim
2020-06-01 17:19:09
«День Конституции напомнил мне
Усопшей бабушки портрет:
Портрет висит в парадной комнате,
А бабушки давно уж нет.»
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