Президент Путин одобрил дату голосования по изменению Конституции России - 1 июля (СРОЧНО)

Президент России Владимир Путин одобрил дату Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, предложенную ЦИК РФ, - 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ - 1 июля 2020 года. Эту дату главе государства предложила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

При этом отмечается, что голосование состоится при соблюдении беспрецедентных мер обеспечения безопасности граждан.

Чтобы избежать скопления участников голосования на участках 1 июля, в течение 6 дней до этой даты будет организовано досрочное голосование.

Президент призвал граждан принять активное участие в историческом событии.