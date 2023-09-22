Президент Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» карельскому медику Евгению Растегаеву

Завотделением Республиканской больницы им. В. А. Баранова был удостоен высокого звания.

Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 2023 года почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» был удостоен Евгений Растегаев, врач акушер-гинеколог, завотделением Республиканской больницы им. В. А. Баранова, сообщили в паблике Минздрава Карелии.



«Врач высшей квалификационной категории Евгений Растегаев работает в системе здравоохранения более 45 лет. Под его руководством в республике внедряются новые методы диагностики и лечения больных гинекологического профиля», — рассказали в сообществе.

Как отметили в источнике, коллектив отделения имеет высокий уровень подготовки для оказания медпомощи в акушерстве и гинекологии, в том числе экстренной. Большое внимание в отделении уделяют применению высокотехнологичных органосохраняющих методик хирургического лечения женщин, лапароскопических малотравматичных технологий в хирургии и урогинекологии.