Президент РФ объяснил причины роста цен на топливо в стране

Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, что позволит не допустить дальнейшего роста цен.

"Правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту задачу… Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями был снижен акциз на бензин и дизтопливо; принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов — его не будет; к осени должны быть приняты дальнейшие меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и ФАС будет принимать соответствующие решения", — подчеркнул президент.

Он объяснил причины роста цен на топливо в стране. Подробности – по ссылке.