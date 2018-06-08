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Новости. Экономика
09:35, 08 Июня 2018

Президент РФ объяснил причины роста цен на топливо в стране

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Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, что позволит не допустить дальнейшего роста цен.

"Правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту задачу… Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями был снижен акциз на бензин и дизтопливо; принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов — его не будет; к осени должны быть приняты дальнейшие меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и ФАС будет принимать соответствующие решения", — подчеркнул президент.

Он объяснил причины роста цен на топливо в стране. Подробности – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-08 11:20:57
Обещал, обещаю и буду обещать: россияне же любят обещалки, живут ими. А если просто установить цены и не менять их год? И про рыночные отношения не надо, нет их в России, так как РФ - это корпорация по выкачиванию денег из народа в карманы олигархов.
User
2018-06-08 10:58:50
Если причина в "мягко говоря, неточном регулировании", то кто-нибудь из правительственных регулировщиков понес за это наказание или все были переназначены в свои насиженные кресла? Вопрос риторический.
кир
2018-06-08 11:20:45
User, плохо, что у тебя нет практики быть руководителем хотя бы маленького коллектива. Узнал бы почем фунт лиха.
Справедливорос
2018-06-08 10:11:52
Как заявил один из политиков , рост цен на бензин это возмещение крупных убытков Ротенберга при строительстве Крымского моста . Остальное все словоблудие .
Leopol'd
2018-06-08 10:06:29
И что интересно, российски бензин особо и не экспортируется. Достаточно посмотреть открытые цифры. Так что всё это ложь и провокация!
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