Президент РФ объяснил причины роста цен на топливо в стране

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Президент РФ Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин, что позволит не допустить дальнейшего роста цен.
"Правительство уже приняло ряд решений, которые призваны решить эту задачу… Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями был снижен акциз на бензин и дизтопливо; принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов — его не будет; к осени должны быть приняты дальнейшие меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и ФАС будет принимать соответствующие решения", — подчеркнул президент.
Он объяснил причины роста цен на топливо в стране. Подробности – по ссылке.
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