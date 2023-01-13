Президент России наградил госинспектора по охране леса из Кареии

Государственный инспектор по охране леса из Костомукши Нина Ермоленко получила благодарность от президента.

Распоряжением президента РФ Нине Ермоленко объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, сообщается на сайте правительства республики.

С 2013 года Нина Ермоленко, отдавшая работе 45 лет, выполняет обязанности государственного инспектора по охране леса Ладвозерского участкового лесничества Костомукшского центрального лесничества.

Одна из главных заслуг Нины Анатольевны − личный вклад в улучшение возрастной структуры лесов республики. Проводимая ею многолетняя работа способствует значительным положительным изменениям в лесном фонде: уменьшению непокрытых лесом земель, увеличению площади хвойных молодняков.