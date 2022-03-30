Президент России наградил многодетную семью из Карелии медалью

Глава Карелии поздравил семью из Кеми с медалью ордена «Родительская слава».

Виктор и Анна Гордевич из Кеми награждены президентом России медалью ордена «Родительская слава» – за заслуги в воспитании детей. В семье Гордевич их пятеро: дочь и четыре сына. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков пишет на своей странице в соцсети.

Как рассказал руководитель республики, старшие дети в семье Гордевич уже совсем взрослые. Дарья окончила университет в Санкт-Петербурге, вернулась в Кемь, работает в детском саду. В прошлом году студентом стал Георгий – он окончил школу с золотой медалью и поступил в университет аэрокосмического приборостроения. Ну а младшие мальчишки – Аркадий, Игнат и Захар – еще школьники. Но и у них уже есть немало достижений. Все дети помимо успешной учебы и побед в олимпиадах занимаются спортом, музыкой, театром.



Артур Парфенчиков/ВК

«Конечно, в этом большая заслуга родителей: они помогают раскрыть таланты, воспитывая детей в атмосфере любви и уважения, - пишет глава республики. - На личном примере учат трудолюбию. Глава семьи Виктор Станиславович – судья Кемского городского суда, Анна Валентиновна работала в налоговой инспекции. В ноябре отметят серебряную свадьбу – 25 лет вместе! Дай Бог встретить и золотую! Горжусь, что в нашей Карелии много таких дружных и крепких семей. Они – наше настоящее богатство. А с супругами Гордевич планирую встретиться, чтобы лично поздравить их с высокой государственной наградой».