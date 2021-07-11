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Президент России наградил работников образования Карелии

Новости. Общество
12:04, 12 Июля 2021
фото: © kremlin.ru

Наград от Владимира Путина удостоились руководители республиканских образовательных организаций, директор учреждения, обеспечивающего проведения госэкзаменов, педагог и два общественника.

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев сообщил на своей странице в соцсети, что за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу президент России объявил благодарность шести жителям Карелии.

Так, глава государства отметил ректора Карельского института развития образования Ольгу Дьячкову. По словам министра, под ее руководством институт успешно участвует в нацпроекте «Образование». Благодаря этому в школах в сельской местности и малых городах Карелии в прошлом году начали работу 30 «Точек роста», в учреждениях появилось новое, современное оборудование.

Благодарность получил директор Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Дмитрий Ефимов. Он активно работает над развитием спортивной и общественной жизни корпуса. Сегодня учреждение — организатор и постоянный участник многих республиканских, региональных, всероссийских и даже международных конкурсов. Дмитрий Ефимович уделяет много внимания и состоянию самого корпуса: за последние годы сильно преобразились помещения организации, инженерные сети, мебель и техника. Но главный показатель работы учреждения — его выпускники. Практически все ребята поступают в престижные военные и гражданские вузы, отмечает глава Минобразования и спорта республики.

Наградили также директора Центра оценки качества образования Ольгу Костенко. По словам министра, благодаря работе Ольги Петровны госэкзамены в республике прошли без технологических сбоев и нарушений, которые привели бы к их срыву или отмене результатов выпускников.

В списке получивших награды — заместитель директора по учебно-воспитательной работе петрозаводского лицея № 1 Екатерина Либерцова. Роман Голубев отметил, что Екатерина Владимировна — выдающийся педагог-информатик. Её ученики становятся победителями и призерами интеллектуальных олимпиад и конференций муниципального, регионального, всероссийского уровней по информатике. Кроме того, в период пандемии Екатерина Либерцова оказывала качественную методическую помощь педагогам Петрозаводска и районов Карелии, чтобы организовать дистант в максимально комфортном и продуктивном режиме.

Кроме того, указом президента России награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместители председателя совета и исполнительного комитета Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Гореликов и Михаил Дийков.

«Эта организация выполняет крайне важную работу: представляет и защищает интересы и права ветеранов боевых действий, активно участвует в программах социальной и медицинской реабилитации инвалидов и участников боевых действий, оказывает адресную помощь ветеранам, особенно в удаленных и труднодоступных районах», — считает министр образования и спорта.

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Комментарии

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бюджет
2021-07-12 14:09:49
Скоро УИКи откроют, надо простимулировать работников образования, вершителей подсчета.
Изя
2021-07-12 14:22:53
бюджет, они обычные исполнители процесса )))) :)
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