Президент России назначил председателя суда и нескольких судей в Карелии

Указом Президента Российской Федерации назначения получили 4 судьи в Карелии.
Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.
Председателем Сегежского городского суда назначена Елена Пушаева.
Кроме того, назначения получили судьи Верховного Суда Карелии, Петрозаводского и Костомукшского городских судов. На эти должности утверждены кандидатуры Елена Ващенко, Павла Швецова и Марии Прохоровой.
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