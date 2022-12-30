Президент России назначил председателя суда и нескольких судей в Карелии

Указом Президента Российской Федерации назначения получили 4 судьи в Карелии.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Председателем Сегежского городского суда назначена Елена Пушаева.

Кроме того, назначения получили судьи Верховного Суда Карелии, Петрозаводского и Костомукшского городских судов. На эти должности утверждены кандидатуры Елена Ващенко, Павла Швецова и Марии Прохоровой.