Президент России подписал закон о наказании за отказ участвовать в военных действиях

Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отказ участвовать в военных действиях.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за «повлёкший тяжкие последствия» отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооружённого конфликта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.

Также закон предусматривает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идёт о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

Кроме того, президент России подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.