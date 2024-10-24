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Президент России подписал закон, уточняющий правила отмены взыскания алиментов

Новости. Общество
22:00, 26 Октября 2024
фото: © jcomp / Freepik

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Закон повышает уровень гарантий прав заявителя и эффективность судебной защиты.

Как пишет сайт РИА Новости, президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова рассказывала РИА Новости, что законопроект, подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который выявил недостатки правового регулирования, позволяющие отказывать заявителям во взыскании алиментов за период по отмененному судебному приказу.

Как отметила сенатор, теперь, согласно документу, в случае отмены судебного приказа, и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства, алименты будут взысканы за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу.

«При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства…», — говорится в тексте документа.

Как отмечала Рукавишникова, «принятие закона повысит уровень гарантий прав заявителя и эффективность судебной защиты, поскольку позволит в случае отмены судебного приказа обеспечить полноценное восстановление его прав в рамках искового судопроизводства».

По словам сенатора, законом также предусматривается возможность обжалования определения суда об отмене судебного приказа по мотиву отсутствия уважительных причин невозможности представить должником возражения в срок.

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