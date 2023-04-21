Президент России поручил обсудить уголовную ответственность за поджог леса и травы

За намеренные поджоги сухой травы и леса в России могут ввести уголовную ответственность.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа изучить вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой травы и леса вне зависимости от ущерба. Перечень поручений по итогам совещания с правительством размещен на сайте Кремля. Об этом пишет РБК.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен выступить с докладом до 1 августа.

Помимо этого Путин поручил до 1 июля обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на меры поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров.

Финансовая помощь будет оказана в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости. Также предусмотрена разовая выплата пособий гражданам, пострадавшим при пожаре, и членам семей погибших в результате пожаров.