Президент России Владимир Путин наградил почетным званием врача из Карелии

Почётным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» награждена Вера Александровна Кудрявцева, заведующая терапевтическим отделением стационара «Межрайонной больницы №1» в Костомукше.

В паблике Межрайонной больницы сообщается, что Указом президента России Владимира Путина от 1 апреля почётным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» награждена Вера Александровна Кудрявцева, заведующая терапевтическим отделением стационара «Межрайонной больницы № 1».

«Вера Александровна родилась в Петрозаводске, окончила медицинский факультет ПетрГУ и работает в Костомукшской больнице с 1985 года. Более 30 лет Вера Александровна является бессменным заведующим терапевтическим отделением. За это время были спасены жизни и возвращено здоровье тысячам жителей Костомукши. Как опытный и грамотный наставник Вера Александровна подготовила десятки врачей, которые сейчас успешно работают в России и за её пределами», — сообщается в паблике лечебного учреждения.

По словам коллег, в медицинском сообществе республики Вера Александровна Кудрявцева является глубокоуважаемым авторитетом, специалистом с исключительной репутацией. Несколько лет назад ей было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия».