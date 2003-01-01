Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

Александр Лысенковский в ожидании заседания Центробанка, на котором могут снизить ключевую ставку, назвал «Столице на Онего», какой ему видится оптимальная ставка, чтобы бизнес ожил.

В комментарии нашему изданию президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал снижение ключевой ставки в России главным ожиданием сентября. Напомним, что сейчас ставка равна 18%. Ожидается, что 12 сентября регулятор может снизить ее до 16%. Как известно, ключевая ставка это ставка, под которую ЦБ выдает кредиты частным банкам. От нее зависит конечная процентная ставка выдаваемых кредитов. Как известно, высокая ставка резко сокращает возможности бизнеса для инвестирования, поскольку высокие проценты не дают бизнесу развиваться.

Мы попросили Александра Лысенковского назвать оптимальную для бизнеса ключевую ставку и спрогнозировать изменится ли ситуация. Если 12 сентября ставку снизят до 16%.

— Средняя по экономике эффективная ставка, как мы считает в Торгово-промышленной палате, должна быть порядка 12-12,5%, а учитывая что эта ставка включает маржу коммерческих банков, то и еще ниже — порядка 10%, — считает Лысенковский. В то же время, по его словам, ожидаемое снижение ставки до 16% это все равно хорошая новость и хорошая динамика.

— На этом фоне кредитование вырастет и все показатели бизнеса увеличатся. Как результат, вырастет кредитование и все показатели бизнеса и промышленности, вырастут инвестиции, — добавил эксперт.

О том, почему инвестиции так важны для Карелии и как наша республика смогла стать лидером на Северо-Западе по инвестициям, рассказал «Столице на Онего» вице-премьер по экономике Олег Ермолаев.