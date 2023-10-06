«Президент всегда за нас, за россиян», — спикер парламента Карелии поздравил Владимира Путина

Элиссан Шандалович поздравил с днем рождения Президента Российской Федерации.

Глава карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина, который сегодня празднует свой день рождения.

«Наш национальный лидер являетесь примером высочайшего патриотизма, служения Отечеству и человеческой мудрости. Под его руководством наша страна стала независимой и самодостаточной державой, с мнением которой считаются союзники и оппоненты», — написал спикер Заксобрания Карелии.

Как добавил Элиссан Шандалович, «Президент всегда за нас, за россиян».

«От всей души поздравляю Владимира Владимировича с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, добра, сил и новых побед во имя Отечества», — сказал глава парламента Карелии.