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Президентская ипотека под 5,55 % действует последний месяц, спешите купить квартиру сейчас

Новости. Общество
09:00, 01 Июня 2021

В Карелии 1 июля завершается действие льготных условий на покупку новой квартиры в ипотеку, напоминают в компании «Баренц Групп».

Сниженная ипотечная ставка доступна всем, независимо от наличия детей.  Продление программы не предвидится, так как растёт ключевая ставка, устанавливаемая Банком России.

Если вы размышляете над покупкой квартиры, рекомендуем воспользоваться программой господдержки именно сейчас.

Подробнее о жилых комплексах строительной компании «Баренц Групп», планировках квартир и их стоимости вы можете узнать на сайте barenz.group или в отделе продаж по телефону 331-331.

C 25.05.2021 по 01.07.2021 в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 5,55% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 6,55% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 30%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 5,85% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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