Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:17, 17 Июля 2018

При аукционе на ремонт моста в Петрозаводске выявлены нарушения, заммэра оштрафован

По теме

Автовокзал открывает маршрут "Петрозаводск-Гирвас-Поросозеро"
17.07.18 12:31
Мэрия предлагает проголосовать за лучший сувенир с символикой Петрозаводска
17.07.18 12:21
В пяти районах Карелии горят леса
17.07.18 12:11
Все новости
Загрузка...

УФАС по Карелии выявило нарушения при проведении аукциона для выбора подрядной организации, которая должна ремонтировать мост в Петрозаводске на улице Антикайнена.

По мнению антимонопольной службы, администрация города включила в конкурсную документацию неправомерные требования о том, что подрядная организация должна быть одновременно членом двух саморегулируемых организаций - в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий.

Подробнее о позиции УФАС почему оштрафован заммэра, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Автовокзал открывает маршрут "Петрозаводск-Гирвас-Поросозеро"
17.07.18 12:31
Мэрия предлагает проголосовать за лучший сувенир с символикой Петрозаводска
17.07.18 12:21
В пяти районах Карелии горят леса
17.07.18 12:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

Сегодня 11:57
Политкухня
"Никому нельзя верить"
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Вот ведь зараза
Сегодня 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 10
09.07.2018 13:36
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»