При аукционе на ремонт моста в Петрозаводске выявлены нарушения, заммэра оштрафован

УФАС по Карелии выявило нарушения при проведении аукциона для выбора подрядной организации, которая должна ремонтировать мост в Петрозаводске на улице Антикайнена.

По мнению антимонопольной службы, администрация города включила в конкурсную документацию неправомерные требования о том, что подрядная организация должна быть одновременно членом двух саморегулируемых организаций - в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий.

Подробнее о позиции УФАС почему оштрафован заммэра, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".