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Новости. Общество
11:28, 04 Апреля 2018

При банкротстве ЦСК суд нашел основания привлечь к ответственности экс-руководителя

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Арбитражный суд Карелии нашел основания в рамках дела о банкротстве для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО "ЦСК", деятельность которого была связана с работой сети одноименных строительных гипермаркетов.

"В судебном заседании установлено, что применительно к настоящему делу о банкротстве ООО "ЦСК" установлены подлежащие оспариванию сделки должника и выявлены основания для привлечения руководителя (участника) должника к субсидиарной ответственности", - сказано в документе.

Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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