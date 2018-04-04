При банкротстве ЦСК суд нашел основания привлечь к ответственности экс-руководителя

Арбитражный суд Карелии нашел основания в рамках дела о банкротстве для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО "ЦСК", деятельность которого была связана с работой сети одноименных строительных гипермаркетов.

"В судебном заседании установлено, что применительно к настоящему делу о банкротстве ООО "ЦСК" установлены подлежащие оспариванию сделки должника и выявлены основания для привлечения руководителя (участника) должника к субсидиарной ответственности", - сказано в документе.

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