При обрушении моста в Брянской области погибли семь человек

Чиновники уточнили и количество пострадавших.

По данным губернатора Брянской области, госпитализировано 47 человек, в том числе трое детей.

«Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил чиновник.

Еще 22 человека находятся на амбулаторном лечении. В эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Александр Богомаз назвал причину обрушения моста.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 31 мая в Брянской области произошло обрушение моста на пассажирский поезд. Как заявляла Московская железная дорога, из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов – Москва.

К ликвидации последствий аварии были привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

По данным МЧС, поврежденные пути восстанавливают: демонтируют фрагменты моста и освобождают ж/д полотна. Работают два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники.

Добавим, что этой же ночью в Курской области под грузовым поездом обрушился мост. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Тепловоз в результате ЧП загорелся, возгорание оперативно локализовали спасатели. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях. Автодорогу, проходившую под мостом, перекрыли, движение организовали в объезд. Есть пострадавшие.