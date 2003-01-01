При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

В курортной зоне в Нальчике оборвалась канатная дорога.
По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
- На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы, - говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, по меньшей мере десять человек получили серьезные травмы при падении с высоты пяти метров. Некоторые застряли на высоте и ждут помощи спасателей.
Канатная дорога популярна у туристов, она поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей республики — гору Малая Кизиловка. Там на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко.