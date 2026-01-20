При поддержке правительства Карелии в Петрозаводске продолжат обновлять дорожную инфраструктуру

Соответствующее поручение глава региона Артур Парфенчиков дал в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию Петрозаводска. В рамках нового проекта #КарелияОткрытая обсуждались итоги работы и планы на 2026 год.
Одно из важнейших событий в прошедшем году — завершение реконструкции моста на улице Маршала Мерецкова протяженностью более 150 метров. Работы были выполнены полностью за счет средств Дорожного фонда республики, на эти цели направлено более 2 млрд рублей. После реконструкции мост стал шире, количество полос для движения транспорта увеличилось с двух до четырех. Здесь обустроили тротуары и велодорожки, оборудовали архитектурную подсветку. С октября по новому мосту запустили движение транспорта, в том числе троллейбусы.
Благодаря субсидии, выделенной из бюджета республики, в 2025 году была построена дорога от улицы Чапаева и парковка в районе Паровозного сквера, рядом с железнодорожным и автовокзалом. В ходе совещания Артур Парфенчиков отметил, что проект играет ключевое значение для развития дорожной инфраструктуры Петрозаводска. Новые дорожные объекты позволили разгрузить транспортные потоки в центре города.
В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 13 км муниципальных дорог, причем опережающими темпами. Работы проведены на улицах Зайцева, Красноармейской, Шотмана, Первомайском проспекте, Шуйском шоссе, проспектах Карла Маркса и Ленина, улице Хейкконена и других. При поддержке Правительства республики отремонтирована дорога, обеспечивающая подъезд к ТИЗ «Усадьба». Здесь обустроили тротуары, сдедали освещение и посадочные площадки с заездными карманами для общественного транспорта.
— Поступало много обращений от жителей по этой дороге. Работы держал на личном контроле. Принимали объект в сентябре вместе с городом, — напомнил Артур Парфенчиков.
Как отметила глава Петрозаводска Инна Колыхматова в 2025 году запущена масштабная программа ремонта тротуаров — обновлено более 17 тыс. кв. метров пешеходных зон на 16 улицах Петрозаводска. В их числе — ремонт существующих и оборудование новых тротуаров на Пограничной, Мурманской, Мичуринской улицах, Октябрьском проспекте, улицах Торнева, Анохина, Хейкконена и других.
В 2026 году из Дорожного фонда республики бюджету Петрозаводского городского округа планируется предоставление субсидии в размере 242 млн рублей. Эти средства будут направлены на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города, в том числе обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Также в планах на 2026 год — ремонтные работы на кольцевом пересечения в районе улиц Чапаева, Университетской и Лесной, обновление участка дороги по проспекту Александра Невского от пересечения с улицей Маршала Мерецкова до Комсомольского проспекта.
— Необходимо уделить внимание и ремонту внутриквартальных проездов в городе. Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики совместно с Администрацией Петрозаводска поручаю подготовить перечень мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры отдельных кварталов жилой застройки, — сказал глава региона.