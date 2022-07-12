При поддержке Segezha Group в Сегеже состоялся специальный показ фильма «Ключи Карелии»

На встречу с жителями приехала автор фильма — режиссер и сценарист Дария да Консейсао. Фильм снят на киностудии «Хлеб».

Кинолента знакомит зрителя с целым рядом самобытных культур через яркие визуальные и музыкальные образы. Автор рассказала, что фильм обращен к образу Карелии — одного из самых живописных регионов России, к истории республики, содержащей «ключи от русской святости, культуры и природных ресурсов страны», где сохранилось старообрядческое православие и проходит т. н. «великий русский северный путь». Перед началом показа Дария да Консейсао выразила признательность всем участникам проекта, благодаря которым удалось воплотить проект в жизнь.

В фильме «Ключи Карелии» значительное внимание уделено устному народному творчеству, русскому эпосу в его былинном преломлении. Одним из главных героев является кижский сказитель Олег Скобелев, который также присутствовал на кинопоказе в Сегеже. В фильме снимались: ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — Иван Глазунов, предстоятель старообрядческой церкви Владыка Корнилий, директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов и жители Заонежья.

Сегежане по достоинству оценили киноработу, открыли для себя республику с неожиданной стороны, узнали много интересных исторических фактов, благодаря чему захотели глубже изучить историю, связанную с Карельким краем. Специальные показы фильма «Ключи Карелии» состоялись также в Медвежьегорске и Петрозаводске.