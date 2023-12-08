При покупке снегохода житель Карелии лишился больше трехсот тысяч рублей, не получив и технику

Интернет-аферисты выманили у сегежанина больше 340 тысяч рублей, снегоход мужчине так и не доставили.

В полицию Сегежи поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Мужчина рассказал, что пытался через интернет купить снегоход, но лжепродавец его обманул.

По версии полиции, 49-летний сегежанин нашёл объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. Тот предложил перейти в мессенджер и продолжить диалог там. Продавец и покупатель договорились о сделке, и житель Сегежи перевел 340 565 рублей на продиктованный продавцом номер счёта.

Снегоход мужчине не доставили, продавец на связь не выходит. Полиция начала проверку, сообщили в МВД Карелии.