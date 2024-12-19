При попытке купить новогоднюю елку петрозаводчанка нарвалась на мошенников

Ущерб составил 13 625 рублей.

В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя петрозаводчанка и рассказала, как ее обманули дистанционные мошенники. Об этом сообщили в карельском МВД.

В социальной сети местная жительница нашла группу по продаже новогодних елок, написала администратору и попросила его отправить каталог товаров. Онлайн-собеседник прислал ссылку на некий сайт, где был представлен широкий выбор новогодней атрибутики. Выбрав подходящую елку, заявительница добавила товар в «корзину».

Псевдопродавец, объясняя, как сделать заказ, предложил нетипичный вариант отправки – курьером через маркетплейс. Под иконкой товара была кнопка «купить на маркетплейсе». Поверив, что такое возможно, горожанка, не задумываясь, оплатила покупку.

Женщина уточнила у продавца, как можно отслеживать товар. В ответ ей написали, что он появится в корзине маркетплейса. Однако этого не произошло. Петрозаводчанка решила, что сделала что-то не так, и попросила отправить заказ транспортной компанией. Получив положительный ответ на просьбу, она стала ожидать посылку, но товар не был отправлен. В группе ее заблокировали.

Ущерб составил 13 625 рублей.

По данному факту полиция проводит проверку.