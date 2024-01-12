При пожаре на складе Wildberries пострадала 22-летняя девушка

Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries.
Девушка попала в больницу после пожара на складе Wildberries в Шушарах, пишет «Фонтанка».
Внимание медиков потребовалось девушке, надышавшейся дымом при пожаре в Петербурге. Своё плохое самочувствие она объяснила ЧП на складе Wildberries в Шушарах.
Как стало известно «Фонтанке», отравившуюся продуктами горения 22-летнюю жительницу Петербурга 13 января принимали в 26-й больнице. С Костюшко её направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По предварительным данным, кроме отравления медики зафиксировали также ушиб локтя. Состояние девушки было удовлетворительным.
В НИИ уточнили, что госпитализация пациентке не потребовалось. Её отпустили из больницы — приходить в себя девушка будет дома.
Напомним, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила 13 января, в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метро, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.
Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов».
К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.
В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.
В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки.
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге страховщики оценили в 10-20 млрд рублей. Прокуратура Пушкинского района Северной столицы даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.
А петербургский Роспотребнадзор сообщил, что его специалисты выехали в район пожара «для отбора проб атмосферного воздуха.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание