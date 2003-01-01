При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

Частный дом, сгоревший в деревне Виданы, могли поджечь умышленно.

На улице Антушевской в деревне Виданы Пряжинского района произошло возгорание одноэтажного частного дома 8Х10 м, в результате которого погибла собака. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На борьбу с пламенем, которое едва не перебросилось на соседние строения, прибыли 8 пожарных из посёлков Чална и Мелиоративный. Специалисты использовали ресурсы трёх автоцистерн, пополняемых водой из реки Шуи.

— На доме и припаркованном рядом автомобиле собственника имеются следы вандализма. Пострадавших среди людей нет, — рассказали в ведомстве.

Ранее мы писали, что в посёлке Верхнеолонецком Олонецкого района сгорел заброшенный дом. К счастью, обошлось без жертв.