При пожаре в Сегеже погиб человек

Огонь охватил одну из квартир в пятиэтажном жилом доме.
Пожар, разразившийся в пятиэтажном жилом доме на улице Строителей, 5 в Сегеже, унёс жизнь человека, сообщили в МЧС Карелии.
Огонь также повредил комнату площадью 25 м². Спасатели вдевятером боролись с очагом возгорания.
— Здание было газифицировано и электрифицировано. Причины происшествия устанавливаются, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что во время тушения пламени специалисты эвакуировали на улицу 10 жильцов.
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