При пожаре в Сегеже погиб человек

Огонь охватил одну из квартир в пятиэтажном жилом доме.

Пожар, разразившийся в пятиэтажном жилом доме на улице Строителей, 5 в Сегеже, унёс жизнь человека, сообщили в МЧС Карелии.

Огонь также повредил комнату площадью 25 м². Спасатели вдевятером боролись с очагом возгорания.

— Здание было газифицировано и электрифицировано. Причины происшествия устанавливаются, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что во время тушения пламени специалисты эвакуировали на улицу 10 жильцов.