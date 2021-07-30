При реконструкции здания сгоревшей детской поликлиники в Петрозаводске возникли разногласия

Мэрия Петрозаводска возьмет на себя роль медиатора в конфликте инвесторов при реконструкции здания бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина, сообщил глава города Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский посетил здание бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина, пообщался с собственником и инвесторами реконструкции.

«Если снаружи поликлиника имеет почти законченный вид, то говорить о финишной прямой во внутренних помещениях еще очень и очень рано», - сообщил Любарский по итогам посещения строительного объекта.

По его словам, возникли проблемы внутреннего характера.

«Есть разногласия между инвесторами. Казалось, можно было бы остаться в стороне, но уж слишком важный для города объект, знаковый. С учётом этого мэрия попробует взять на себя роль медиатора. Договорились встретиться на следующей неделе и обсудить ход работ предметно».

Здание является уникальным архитектурным объектом, в облике которого сочетаются два различных стиля – северный деревянный модерн 1930 х годов и пришедший ему на смену в 1940 х годах официальный стиль советского классицизма, напомнил мэр.

Реконструируемое здание является объектом культурного наследия. После реконструкции в нем должны открыть многофункциональный общественно-деловой центр.