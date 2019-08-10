При столкновении двух Камазов в Карелии погиб молодой водитель

В Муезерском районе столкнулись два Камаза, один водитель погиб, второй получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 9 августа, в 23:45 на 59 км автодороги Кочкома – Гос.граница произошло столкновение двух Камазов, которые двигались в попутном направлении.

В результате 23-летний водитель Камаза, совершившего наезд на впереди идущий, от полученных в ДТП травм скончался при транспортировке в больницу. 38-летний водитель второго Камаза, с которым совершено столкновение, госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.