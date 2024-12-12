При столкновении иномарок в центре Петрозаводска травмы получили женщина и двое детей

Дорожная авария произошла вечером в воскресенье на улице Калинина.
Обстоятельства столкновения автомобилей, когда были травмированы три пассажира, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Дорожная авария произошла в воскресенье, 15 декабря, в 18.33 у дома № 1-Б на улице Калинина. Там 61-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Kia, который ехал во встречном направлении и пользовался преимущественным правом движения.
В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Kia: 43-летняя женщина, 4-летний мальчик и 15-летняя школьница.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание