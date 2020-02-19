При строительстве моста в поселке Карелии погиб рабочий

В Олонецком районе проводится проверка по факту гибели рабочего при строительстве моста.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в Олонецокм районе началась доследственная проверка по факту гибели мужчины.



Установлено, что 19 февраля 2020 года в ходе строительства пешеходного моста через реку в селе Видлица Олонецкого района один из сотрудников организации, выполнявших работы, сорвался со строительной конструкции и упал на лед реки с высоты. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.



В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.