При училище олимпийского резерва в Карелии появится спортклуб

В Кондопоге создадут спортивный клуб для детей, сообщили в училище олимпийского резерва.

С сентября в Ледовом дворце и Дворце спорта в Кондопоге стартует учебный год для первых студентов-хоккеистов государственного училища олимпийского резерва.

В училище олимпийского резерва приняли решение создать спортивный клуб, который станет частью профориентационной работы учреждения.

"Все кондопожские дети продолжат свои занятия уже на базе нашего спортивного клуба, более того – число занимающихся мы хотим увеличить за счет тех возможностей, которые им даст новый статус. Так, все спортсмены смогут участвовать в соревнованиях и выполнять нормативы на присвоение спортивных разрядов. Также в наших планах – получить лицензию на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования", – рассказал и.о. директора училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов.



Набор детей в спортивный клуб будет объявлен в сентябре этого года.