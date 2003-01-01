При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

На территории порохового завода «Эластик» в минувшую пятницу произошли взрыв и пожар.

Число погибших в результате взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По последним данным, пострадали 134 человека, из них 31 находится в больницах Рязани и Москвы, еще 103 получают амбулаторное лечение. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Трагедия произошла утром 15 августа в поселке Лесной. По предварительной версии следствия, причиной стал взрыв в пороховом цехе из-за нарушений техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

18 августа объявлен днем траура в регионе. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей, пострадавшим — от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Жителям поселка, чье имущество пострадало, обещали компенсацию в 15 тысяч рублей.